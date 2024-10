"Entrenamientos de los 80": Fernando Solabarrieta revela queja de los jugadores de La Roja

A dos días del partido de La Roja ante Brasil por las Clasificatorias Sudamericanas, los problemas para Ricardo Gareca parecen no terminar. Los malos resultados, las ausencias y las polémicas siguen estando a la orden del día.

En una nueva jornada de preparación para el duelo ante la Canarinha, una nueva información remeció la interna de la selección chilena y sembró nuevas dudas sobre la era del Tigre en La Roja.

Solabarrieta revela queja de los jugadores de La Roja

El periodista Fernando Solabarrieta, fue el encargado de encender la nueva polémica y comenzó preguntándose: "Me contaron desde adentro de la selección... ¿es verdad que los ayudantes de Gareca no están en Chile y que sólo vienen a los partidos? Porque me parece inadmisible".

"Y esto también desde adentro. Me dijeron que Gareca era un técnico antiguo. Sus trabajos no están a las altura de los tiempos, los entrenamientos mal programados y otras cosas", aseguró en radio La Metro.

La forma de entrenar de Gareca que preocupa a los seleccionados

El comunicador no terminó ahí y puso de ejemplo a un exentrenador albo: "Hubo una época en que Tocalli era criticado en Colo Colo por lo mismo. Me daban como ejemplo que Tocalli tocaba la pelota y había una fila para que los jugadores dispararan al arco. Esa hueá es de los años 70 o tal vez del fútbol que tú y yo podemos practicar, pero no del fútbol profesional".

"No digo que con Gareca es eso exactamente lo que pasa, pero algo como eso a algunos jugadores los tiene muy inquietos en la selección. Si tú vienes del extranjero y estás acostumbrado a los mejores técnicos y vas a la selección donde esperas el mejor de los trabajos y te encuentras con un entrenamiento de los años 80... es difícil que le crean al técnico", continuó.

Y finalmente indicó que "si eso fuera así, yo no tengo por qué dudarlo porque es algo que viene desde adentro. Explica un poco por qué el equipo se ve tan mal".