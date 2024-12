Refuerzo de U. de Chile reconoció el especial pedido que le hizo el DT Gustavo Álvarez

En Universidad de Chile se acabaron las vacaciones y el plantel del primer equipo de fútbol profesional retornó a los trabajos para realizarse los chequeos médicos de rigor para comenzar la pretemporada de cara a los desafíos del 2025.

En medio de este mercado de fichajes que se ha comportado bastante lento, el cuadro laico solo suma un refuerzo, Julián Alfaro, quien llegó al cuadro que dirige Gustavo Álvarez proveniente desde Magallanes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Universidad de Chile (@udechileoficial)

Julián Alfaro reconoció lo que le pidió Gustavo Álvarez de cara a la próxima temporada

El ex jugador de “La Academia” habló este martes con la prensa dónde reconoció que ya tuvo una conversación con el técnico Gustavo Álvarez respecto a lo que quiere el técnico de él de cara a la próxima temporada de los azules.

"Ya hablé con el profe, me dejó muy tranquilo con las palabras que me dijo, y me dejó motivado con lo que viene. Son cosas distintas a lo que hice en Magallanes. El me explicó el sistema que busca, y quedé contento y tranquilo con lo que me dijo. Me pidió ser desequilibrante, gambetear y lo que hago siempre en la cancha", dijo.

Alfaro podría jugar sus primeros minutos con la camiseta azul en la Supercopa del fútbol chileno, partido que los azules deben disputar ante Colo Colo durante el mes de enero.

"Sería lindo debutar ante Colo Colo y es una bonita oportunidad para sumar un título para la U", declaró.

Respecto a la posibilidad de jugar la Copa Libertadores con la U, Alfaro se mostró entusiasmado por defender la camiseta azul en el certamen internacional.

“Gracias a Dios me ha tocado vivir esa experiencia con Magallanes. Ahora con la camiseta de la U va ser muy lindo así que ya quiero vivir ese momento", puntualizó.