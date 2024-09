Revelan fuerte presión del plantel de Universidad de Chile con Gustavo Álvarez por caso Morales

Se conocieron detalles cuando en un acto de rebeldía en la Universidad de Chile, el peso del vestuario se hizo sentir cuando Marcelo Díaz y otros líderes del plantel presionaron al técnico Gustavo Álvarez para solicitar el regreso de Marcelo Morales en la titularidad.

Álvarez enfrentó una dura oposición interna cuando decidió marginar a Marcelo Morales mientras se resolvía su renovación de contrato, donde todo apuntaba a que, más que una decisión técnica, obedecía a una petición del directorio de Azul Azul.

La decisión de Álvarez causó malestar, y Morales fue relegado en dos partidos del Campeonato Nacional y en uno de Copa Chile, donde incluso no fue citado. Sin embargo, tras la presión del equipo, Morales regresó a la titularidad.

Este domingo vamos por una nueva final 💪🏼 pic.twitter.com/SFxhYpOSqp — Universidad de Chile (@udechile) September 12, 2024

La influencia del plantel de Universidad de Chile en la decisión de Gustavo Álvarez

El periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, reveló que los jugadores, liderados por Marcelo Díaz, intervinieron directamente con Álvarez: "Cuando congelan a Marcelo Morales, Marcelo Díaz y otros pesos pesados del plantel fueron a hablar con Gustavo Álvarez: 'Si queremos ser campeones, tiene que jugar Marcelo Morales'. Y por eso Álvarez lo descongeló"

Caamaño explicó que la decisión de Álvarez no fue porque haya cambiado de parecer de la nada: "No fue una situación que de la noche a la mañana se le ocurrió a Gustavo Álvarez desobedecer a la dirigencia, sino que tuvieron que intervenir los futbolistas para que lo devolviera a la titularidad. Si no, Morales no jugaba más".

El plantel de Universidad de Chile quedó molesto por la salida del kinesiólogo Mauricio Hernández

Además, la situación se agravó por la reciente salida del kinesiólogo Mauricio Hernández, que también generó malestar entre los jugadores, exacerbando la presión sobre Álvarez. "El plantel estaba muy molesto con la salida de Mauricio Hernández, el eterno kinesiólogo de la U y que estuvo mezclado en la situación de Ignacio Tapia"

"Lo reemplazaron, lo responsabilizaron, y los jugadores quedaron muy calientes con Álvarez. Se la dejaron pasar, pero lo de Morales no y ahí lo fueron a encarar y se resolvió la situación en pos del jugador, que hoy sigue siendo titular pese a los deseos de la dirigencia", cerró el periodista.