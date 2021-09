Rodrigo Goldberg: Si me preguntas como hincha, a Larrivey deberían renovarle

El ex director deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg analizó lo realizado mientras estuvo a cargo de las contrataciones en Universidad de Chile y aseguró que como hincha, sin duda le renovaría el contrato al delantero argentino Joaquín Larrivey.

"Así y no nos equivocamos. Larrivey es un tipo ciento por ciento profesional. Nunca se lesiona, entrena bien y se cuida. Además, lleva una gran cantidad de goles. Me dio gusto verlo ante Unión Española", comentó Goldberg en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Desconozco ahora cómo son las negociaciones. Si me preguntas como hincha, a Larrivey deberían renovarle el contrato. El tipo se lo ha ganado con creces", añadió.

Sobre su cometido en la concesionaria, el ex delantero comentó que "en algún momento pensé que nos podíamos quedar. O, al menos, podríamos hacer el cambio de mando como corresponde, para informar a los nuevos dueños cómo estaba el club, los proyectos que estaban en carpeta y ver las cosas que hicimos. Yo no soy de llevarme las cosas y borrarlas. Eso es ser mala clase".

"Yo esperaba al menos en que nos sentáramos a tomar un café. No pensé que mi salida me pegara tan fuerte en lo anímico. Me dolió mucho. Al principio no quería ver los partidos de la U, tampoco ver noticias", agregó.

Además, el otrora seleccionado chileno reconoció que el gran error fue haber traído al técnico venezolano Rafael Dudamel.

"Ahí nos equivocamos rotundamente y lo admito. Después que declaró cosas en contra nuestra, Sergio no le habló más. Yo tuve una conversación cara a cara, y en ese sentido, terminó bien la relación, aunque se equivocó. Además, el equipo no jugaba bien. El equipo salió tercero, pero no jugaba bien", comentó.