Rodrigo Goldberg: Tenemos garantizada la autonomía para establecer el proyecto deportivo

El ex jugador de Universidad de Chile asumió este lunes como integrante del nuevo comité deportivo de Azul Azul.

Rodrigo Goldberg asumió este lunes como nuevo integrante del Comité Deportivo de Universidad de Chile y expresó, tras la reunión del directorio de Azul Azul, su emoción por "volver a casa", aunque afirmó que "no es tiempo de celebrar, sino de trabajar".

Además, explicó que tendrán libertad, junto a Sergio Vargas, otra pieza clave de la concesionaria, para establecer el proyecto que buscará levantar al equipo.

"Estoy contento, emocionado, porque después de más de 20 años vuelvo a la U. No imaginé que volvería así. Tampoco es el período más feliz, pero es justamente donde más se nos necesita. Se abre esta posibilidad de ayudar. Estoy contento aunque no se note. Vuelvo a mi casa, pero no es momento de celebrar, sino de trabajar y arremangarnos la camiseta para que la U pueda salir adelante", comentó.

Respecto a la autonomía, indicó que "la tenemos garantizada para establecer lo que estimamos que debe hacerse. Estamos conformes con eso y con el proyecto deportivo que vamos a encabezar". No obstante, aclaró que "las decisiones las toma el directorio"

"Vamos a componer un Comité Deportivo y le vamos a informar al directorio cuáles son las alternativas y el directorio toma la decisión", precisó.

Sobre el proyecto en sí, el "Polaco", que congeló sus labores como comunicador en Cooperativa, Fox Sports y La Tercera, explicó que "se está desarrollando, pero las líneas generales están totalmente aprobadas".

"Tenemos un bosquejo de lo que se puede hacer. Tiene que ser aprobado antes de su ejecución. Es tener una mirada de mediano plazo, con objetivos estratégicos claros y con una metodología de trabajo", cerró.