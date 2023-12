¿Se acerca un nuevo ciclo de Marcelo Díaz en Universidad de Chile?

Universidad de Chile tiene intenciones de su referente Marcelo Díaz vuelva al club de cara a la temporada 2024, para la que también buscan un nuevo entrenador tras la salida de Mauricio Pellegrino.

Según informamos en Al Aire Libre en Cooperativa, tanto la dirigencia de Azul Azul, principalmente el presidente, Michael Clark, la vicepresidenta, Cecilia Pérez, y el gerente deportivo, Manuel Mayo, quieren que vuelva el jugador, quien también mantiene sus deseos de retornar.

No obstante, no hay conversaciones oficiales entre ambas partes, solo algunos contactos informales, lo que se debe, justamente, a que no está decidido el próximo entrenador.

De todas formas, una parte de la dirigencia quieren adelantarse y cerrarlo cuanto antes, luego de su salida de Audax Italiano.