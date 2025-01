Tensión máxima: Presidente de Barcelona desafió a Octavio Rivero y descartó su llegada a la U

La posible llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile dejó de ser una negociación común y corriente, pasando a ser un tema de mucha tensión, ya que actualmente el jugador está enfrentado en malos términos con su club Barcelona SC de Ecuador.

Esto porque tras semanas de contactos entre la U y el futbolista, Rivero decidió no viajar con el equipo de Guayaquil a la pretemporada, lo que desató una fuerte respuesta pública del presidente Antonio Álvarez Henriques.

¿No llega a la U? El duro mensaje del presidente de Barcelona contra Octavio Rivero

Fue a través de su cuenta de X que el dirigente no se guardó nada y cargó contra Rivero, quien está haciendo presión para venir a los Azules.

"Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar, quiera o no quiera", sostuvo el timonel de la institución.

Esto citando un video en el que el delantero señaló que: "Estos seis meses fueron complicados, porque desde mi punto de vista nos preocupamos de lo extra futbolístico y no solo de lo futbolístico, y eso también influye en el rendimiento dentro de la cancha".

De todas maneras, en esas declaraciones el ariete deja abierta la puerta a continuar en el club: "Esperemos que este año sea diferente y podamos lograr algo importante".

¿En qué están las negociaciones entre Universidad de Chile y Octavio Rivero?

Tras conocerse que el precio de Rivero es de 3 millones de dólares, el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, llamó de forma personal al exColo Colo para que ayudara a destrabar su salida de la institución ecuatoriana, según informó la periodista Verónica Bianchi en TNT Sports.

De todas formas, no es la única opción en ataque que tienen los Azules, ya que están negociando con el uruguayo Thiago Vecino de Huachipato y con el argentino Rodrigo Holgado de América de Cali, con quien conversan desde diciembre pasado.