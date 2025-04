U. de Chile: Gustavo Álvarez se indignó y criticó el veto de hinchas azules ante Palestino

El entrenador de U de Chile, Gustavo Alvarez, habló con la prensa este viernes en el Centro Deportivo Azul sobre la actualidad del cuadro universitario, el que este domingo 27 de abril tendrá un duro desafío por el Campeonato Nacional ya que debe enfrentar a Palestino, cuadro que junto a Audax Italiano lideran la competencia.

Para este encuentro frente a los de colonia árabe, por disposición de las autoridades no permitieron el ingreso de hinchas azules al estadio Municipal de La Cisterna, algo que dejó muy molesto al entrenador del “Romántico Viajero”, quien expresó su malestar frente a los medios de comunicación.

¡Vamos, azules! 🤘🏼

Ya trabajamos en el partido de este domingo ante Palestino en La Cisterna 💪🏼 pic.twitter.com/H9SPvMgpyZ — Universidad de Chile (@udechile) April 24, 2025

DT de U de Chile criticó a las autoridades por alejar a los hinchas de los estadios

En su conversación con los medios de comunicación, el técnico de Universidad de Chile Gustavo Álvarez criticó la decisión de las autoridades de prohibir la presencia de hinchas azules en el duelo del domingo ante Palestino.

"Es otra falta de respeto, es alejar a la gente de la cancha. El fútbol es un deporte o una industria, como le quieran llamar, donde el primer y principal destinatario es el aficionado. Yo dirigí dos o tres Universidad de Chile vs Palestino y no hubo ningún problema. No entiendo la causa, por qué se prohíbe al hincha ir a la cancha", declaró en conferencia de prensa.

"No hablo solo de la U, es muy contradictorio este tipo de decisiones a lo esencial del fútbol", manifestó.

🎙️ Gustavo Álvarez: "Es otra falta de respeto. Es alejar a la gente de la cancha. Yo dirigí dos o tres Universidad de Chile vs Palestino y ningún problema. No entiendo la causa de prohibirle al hincha ir a la cancha". — Universidad de Chile (@udechile) April 25, 2025

En lo estrictamente futbolístico, el DT de los azules destacó la importancia que tiene el partido ante los tetracolores.

"Jugamos contra el puntero. Tenemos una gran oportunidad de descontarles puntos", declaró.

¿Cuándo jugarán Palestino vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025?

El partido entre Palestino vs U de Chile se disputará este domingo desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.