Walter Montillo de cara al Superclásico: No creo que haya miedo institucional en la U

Walter Montillo y Gonzalo Jara, palpitaron el próximo Superclásico del fútbol chileno. Los ex azules analizaron cómo llega cada equipo a este duelo, profundizando en el hecho de que la U no puede ganar clásicos desde hace casi una década.

"No tengo explicación de lo que le pasa a la U. No creo que haya miedo institucional, nadie tiene miedo de ir a jugar. Es un tema deportivo de jugar bien. Si Colo Colo pierde un clásico no pasa nada para ellos", dijo a pelota Parada de TNT Sports.

"Para la U en cambio es un peso. Yo empaté dos veces y lo tomamos como una derrota, porque fueron tantos años que no ganamos y es una lástima. Se tendría que cortar la racha ya y ojalá sea en Talca", agregó.

Por su parte, el histórico Gonzalo Jara, fue claro al mencionar: "En cuanto a plantel, jugadores y calidad Colo-Colo le saca mucha ventaja a lo que es Universidad de Chile hoy día. Ya trae un sistema de juego y sus jugadores lo llevan al 100% siempre. Colo Colo hoy en día tiene una ventaja amplia sobre la U".

Algo en lo que coincidió Montillo, que recalcó: "Colo Colo tiene una identidad de juego y lo demostró incluso en el plano internacional. Se le paró de igual a igual a River Plate, uno de los equipos más importantes del continente. Tiene una idea de juego".

Finalmente, "La Ardilla" habló sobre la llegada de Diego López a los Azules. "Larrivey me ha hablado muy bien de Diego Lopez. Espero que le vaya bien y ojalá que pueda mantenerse en el proceso. La U tiene un mix de muchos jugadores jóvenes. Espero que se banque el proceso de Lopez", sentenció.