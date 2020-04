Sagnol tras cabezazo de Zidane: Tuve que ir al baño y fumar 250 cigarrillos en 10 minutos

El ex zaguero reveló la molestia que sintió con el actual DT de Real Madrid después que fuera expulsado en la final del Mundial de 2006 ante Italia.

El ex zaguero de la selección francesa, Willy Sagnol, aseguró que se sintió muy molesto con su entonces compañero Zinedine Zidane, lluego de que haya sido expulsado en la final del Mundial de Alemania 2006 ante Italia por propinarle un cabezazo a Marco Materazzi, jugador rival.

El retirado futbolista contó en conversación con Radio Montecarlo que tras el partido, en el que cayeron en penales, "entras al vestuario, has perdido, tienes ahí a un chico que habla y se disculpa. ¡Pero no lo escuchas! Estás en tu decepción, en tu mundo".

"Yo no quiero aceptar sus disculpas, o conversar con él. Ahora no es el momento. Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en diez minutos. Así es como me evadí", afirmó.

Sagnol agregó que con el actual DT de Real Madrid "no hablamos durante casi dos años. En 2008, después del Campeonato de Europa, tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo trajera".

"Lo llamé de vuelta. No podía venir por la noche, a la fiesta, pero me hizo feliz verle llegar en la mañana. Tomamos un aperitivo juntos. Tuvimos una buena conversación, luego la vida comenzó de nuevo", apuntó.