González: Mucha gente lamentó mis cuartos lugares en los JJ.OO, pero no saben lo difícil que es

El destacado gimnasta nacional Tomás González recordó su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde logró meritorios cuartos lugares en las competencias de suelo y salto, logro que el deportista consideró que no fue tan valorado por un sector de la fanaticada.

González, en un en vivo de Instagram con el futbolista Marcelo Díaz, señaló que "mucha gente lamentó mis cuartos lugares en los Juegos Olímpicos de Londres, pero no se imaginan lo difícil que es, yo estaba feliz con lo logrado, porque se trató de un esfuerzo importante".

Además, añadió que "mi mejor recuerdo es la final de salto, donde me sentía con posibilidades, y creo que mi ejecución fue muy buena. Escuchar el himno nacional en una competencia internacional es algo impagable".

"En Río de Janeiro 2016 me quedo con la clasificación. Puse todas fichas en suelo y cuando quedé fuera de la final, tuve que apostar en salto a una ejecución que me había causado una grave lesión el año anterior, tuve que operarme de hecho, y cuando clasifiqué a esa final, sabía que iba a estar difícil luchar por una medalla, así que la disfruté", dijo.

Por otra parte, el deportista se refirió a su experiencia como presidente de la federación de gimnasia: "Me costó tomar la decisión en el inicio, pero finalmente me decidí porque quería ordenar la federación. Creo que lo principal era hacer un trabajo, que no había mucho, y ahora nos queda un año, tenemos un plan de desarrollo y vamos a entregarla de forma muy distinta".

Finalmente, el también campeón panamericano en los Juegos de Lima 2019, recordó también una sabrosa historia en la que un salto llamado con su apellido: "Fue un ejercicio que presenté en un campeonato mundial en 2003, cuando tenía 16 años, con tres giros y medio, hasta esa época existía solo tres giros".

"En ese tiempo me dijeron que no me permitían una variación de medio giro. Con el tiempo, la Federación Internacional comenzó a otorgar nombres de ejercicios retroactivos y 15 años después otorgaron mi nombre a ese ejercicio, algo muy bonito porque me preparé para eso y se logró", cerró.