Joaquín Niemann vio pospuesta su actuación en la segunda ronda del The Players por el mal clima

Los chilenos Joaquín Niemann y Guillermo Pereira vieron aplazada la segunda ronda del The Players Championship que se disputaba este sábado, debido a la falta de luz en el TPC Sawgrass, en Ponte Vedra Beach (Florida, Estados Unidos) y se reanudará durante este domingo.

El clima sigue siendo el protagonista en el denominado 'quinto grande' del golf. Tres días después del comienzo del torneo, tan solo se ha completado la primera ronda y menos de la mitad de los jugadores han podido firmar la segunda tarjeta. Así le ocurrió al talagantino, que estando en el tercer lugar de la clasificación no alcanzó a completar su primer hoyo hasta que tuvieron que detenerse las acciones.

Mientras que "Mito" solo pudo jugar dos hoyos y registrar nueve impactos, quedando en el puesto 55.

La jornada sabatina estuvo presidida por fuertes rachas de viento que dificultaron la labor de los pocos jugadores que salieron al campo.

Al anochecer, cuando se suspendió el juego por la oscuridad en el campo, el número uno del mundo, el español Jon Rahm solo había podido dar un golpe, mientras Sergio García dejaba el segundo hoyo a la mitad.

El estadounidense Bubba Watson tuvo la mejor actuación del día, con cuatro birdies y sin cometer ningún error a pesar del viento, con 68 golpes para un acumulado de 141 (-3), igual que su compatriota Justin Thomas, actual defensor del título, que finalizó la segunda ronda en 69 impactos y tres birdies.

The second round of THE PLAYERS Championship will resume at 8:15 a.m. Sunday (daylight saving time begins tomorrow). https://t.co/8XbW8Lxpyp