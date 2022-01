¡Le salvó la vida! Fanática detectó cáncer a un entrenador en pleno partido

Un increíble suceso se produjo en el deporte estadpunidense, ya que una fanático le detectó un cáncer a un entrenador en pleno partido de la National Hockey League (NHL).

Se trata del estratega Brian Hamilton de Vancouver Canucks, quien reveló que en octubre pasado una estudiante de medicina, llamada Nadie Popivic, que estaba en uno de sus partidos, le mandó un mensaje por un lunar en el cuello.

"El mensaje que me mostró en su móvil quedará grabado para siempre en mi cerebro y ha hecho posible que siga con vida. Sus instintos estaban en lo cierto y ese lunar en la espalda de mi cuello era un melanoma maligno y gracias a su persistencia y al rápido trabajo de los médicos, ya no está", sostuvo en un comunicado publicado por su equipo.

#HockeyTwitter , we need your help! Please RT to spread the word and help us connect Red with the woman he considers his hero. pic.twitter.com/HlZybgOnjf

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a