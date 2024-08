Alcaraz dio un paso más hacia el oro en una jornada que tuvo un batacazo olímpico

El tenis olímpico está en rondas definitorias y luego de esta jornada quedarán sólo dos partidos más a quien desea quedarse con el oro en los Juegos de París 2024, y allí Carlos Alcaraz (3º de la ATP) desde el inicio emergió como el principal candidato, aunque siempre hay lugar para las sorpresas, como el batacazo que se vivió este jueves 1 de agosto.

Alcaraz se tuvo que ver las caras con el estadounidense Tommy Paul (13º) quien sabía de victorias ante el ibérico, ya que lo había derrotado en dos de las cinco oportunidades que jugaron.

El inicio del partido presentó a Paul con mucha consistencia y disputando cada punto con Alcaraz, haciéndose fuerte en el servicio, y equilibrando el trámite del encuentro, para que no fuera tan expedito como decían los análisis preliminares. Pero Alcaraz tiene eso, que en el momento justo, por apremiado que esté, saca ventaja en los puntos decisivos y termina inclinando el juego a su favor. Por lo que no extrañó que se quedara con el primer set por 6-3.

La segunda manga fue aún más compleja, quiebre inmediato para el norteamericano cuando le correspondió servir al europeo. Se puso 3-0 y mantuvo la diferencia en los juegos siguientes, hasta que Alcaraz aprovechó la mínima flaqueza que Paul le dio, quebró y luego igualó a cinco.

De allí hasta el tie break, donde el nativo de Nueva Jersey logró sacarse un punto de partido, y tuvo chances de adjudicarse el desempate, pero esas milésimas de tiempo donde dudó, despertaron la rapacidad de Alcaraz por el triunfo, y ya no hubo nueva opción, 6-3 y 7-6 (7), para acceder a semifinales. Y con un triunfo más asegura al menos la plata, pero él va por el oro.

Siempre se sostiene que el tenis es un deporte equilibrado, de fuerzas parejas, donde un tenista del top ten corre riesgo de ser desbancado por otro que llegue en buen momento. Y fue lo que pasó con Alexander Zverev (4º), vigente campeón olímpico y reciente finalista allí mismo en la arcilla de Roland Garros, que tropezó con el italiano Lorenzo Musetti (16º) que está teniendo un último mes de excepción, y materializando todo el talento que de él se esperaba.

El doble 7-5 dejó a Musetti en semifinales, y por el momento que vive, en tenis elegante que despliega, con variedad de golpe, más esta victoria ante Zverev, ponen en alerta a sus adversarios, por más favoritismo que tengan en el papel, porque después de todo es tenis... Y con el agregado de la búsqueda de la gloria olímpica.

🇮🇹 MAGNIFICO LORENZO 🇮🇹



Musetti knocks out defending champion Zverev to move into the #Olympics semi-finals!#Paris2024 #tennis pic.twitter.com/stgCMHqVnc