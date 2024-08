Argentina se despidió de los Juegos Olímpicos con un bochornoso final

Este viernes 2 de agosto, Francia vs Argentina era el panorama más atractivo para los futboleros en los Juegos Olímpicos.

Con Paraguay eliminado en lanzamientos penales a manos de Egipto, la Albiceleste tenía la chance de sacar la cara por el continente sudamericano y no solo cayó por 1-0 ante los galos, sino que volvieron a enfrascarse en un bochorno.

Al igual que ante Marruecos, en la inauguración del fútbol masculino en París 2024, los trasandinos se "repitieron el plato" a la hora de reaccionar contra sus rivales.

Argentina reaccionó tras la provocación de un jugador de Francia en París 2024

Luego del pitazo final, se armó el "festival de manotazos" luego de la celebración del francés Enzo Millot en la cara de Lucas Beltrán y la banca argentina, lo que ocasionó una pelea que por poco pasó a mayores.

El mencionado Millot se perderá la semifinal con su selección, ya que fue expulsado debido a la provocación contra los sudamericanos, que cerraron la participación continental en el fútbol masculino.

Thierry Henry terminó "feliz y enojado" tras el triunfo de Francia ante Argentina

Y precisamente el técnico de los franceses Thierry Henry fue quien impuso su templanza para bajar la tensión entre ambas selecciones y de paso expresar su molestia con Millot por la burla a los jugadores argentinos.

"No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial fue con otros equipos. Haber hecho el gol rápido nos sacó decisión. Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho nos echaron a un jugador", expresó después del final.