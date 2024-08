Brillaron en los Juegos Olímpicos, pero con otras banderas

Chile y otros países lo vivieron, deportistas y entrenadores que buscando un mejor porvenir salieron de su nación de origen y llegaron a una nueva patria que los acogió, y por la cual terminaron compitiendo e incluso subiéndose al podio como medallistas con esas nuevas banderas o siendo bastante destacados, y París 2024 no fue la excepción.

La historia olímpica tiene múltiples situaciones similares. Una de las primeras que llamó la atención fue la de la lanzadora de Checoslovaquia Olga Fikotova, que ganó oro en el disco en Melborune 1956. Se enamoró del estadounidense Hal Conolly que se impuso en el martillo. Se casaron, pero el gobierno checo, en plena Guerra Fría, no quiso aceptarlo. Tuvo que intervenir el gran atleta Emil Zatopek que terminó siendo el padrino, por lo que el enlace fue aceptado a regañadientes.

A Fikotova le prohibieron volver a participar por su país, pero en 1972 volvió a los Juegos en Múnich, ya nacionalizada, y, si bien no ganó una medalla, tuvo el honor de ser la abandera de los Estados Unidos.

Medallistas con otra bandera

El caso de nuestro país está reflejado en Yasmani Acosta, que en París ganó medalla de plata en la Lucha Grecorromana, con un deportista que dejó Cuba y llegó a nuestro país el 2015, y manifestó su alegría de este logro: “desde que llegué a Chile ha sido todo felicidad y me sentí en deuda, y quería regalarle una medalla al País, entrené tanto y en Tokio no se dio, y lo seguí intentando, hasta que llegué a París y logré esta medalla que no sólo es mía, también de todos ustedes”.

Cuba y Argentina los que más aportaron

Los deportistas cubanos, además de Yasmani Acosta, estuvieron presentes en otros siete podios vistiendo los colores de un país diferente donde destaca el caso particular y llamativo del salto triple, donde Jordan Díaz por España, Pedro Pichardo por Portugal, y Andy Díaz Hernández por Italia, alcanzaron el podio en ese orden.

Argentina aportó con cuatro de sus nombres en el podio. Juana Camilión ganó plata por España en el básquetbol 3x3. Gonzalo Peillat, que antes vistió la camiseta de los Leones, ahora con Alemania también remató segundo. Además, Javier Weber pertenece al equipo técnico del vóleibol estadounidense que ganó bronce. Y, más resaltante todavía, en esta disciplina, el caso de Julio Velasco que como entrenador del equipo femenino de Italia alcanzó la medalla de oro.