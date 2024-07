¡Choque de gigantes! Rafael Nadal y Novak Djokovic se vuelven a citar en unos Juegos Olímpicos

Un choque de titanes en lo que respecta al mundo del tenis masculino tendrá lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, y que de seguro acaparará todas las miradas en la cita de los cinco anillos.

Lo anterior se dará gracias a la victoria que consiguió este domingo el español Rafael Nadal en su debut en el cuadro individual del certamen, al derrotar al húngaro Marton Fucsovics (83°) por parciales de 6-1, 4-6 y 6-4 en dos horas y 32 minutos de juego.

Así, Nadal se metió en la segunda ronda del tenis olímpico y se citó con el serbio Novak Djokovic (2°), quien lo esperaba luego de haber dejado en el camino al australiano Matthew Ebden.

Esta no será la primera ocasión en que Nadal y Nole se tengan que enfrentar en unos Juegos Olímpicos. Ya sucedió en Beijing 2008, cruce en el que triunfó el manacorí, quien a la postre conquistó la medalla de oro en aquella edición.

Igualmente el escenario en esta oportunidad es diferente, con un Nadal en el ocaso de su carrera, mermado por lesiones en el último año, y un Djokovic que sigue compitiendo al más alto nivel en el circuito profesional.

Será el duelo número 60 de la rivalidad entre ambos, una que favorece al serbio con 30 victorias y 29 para Rafa, pero que podría cambiar en el registro en este partido que se jugará este lunes 29 de julio aproximadamente a las 7:30 horas de nuestro país, si así el clima en París lo permite.

RAFA VS NOVAK: ✨CHAPTER 60✨



A historic match-up awaits at #Paris2024 between two giants of world sport! pic.twitter.com/0KSDeizvb4