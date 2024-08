El fenomenal cierre de carrera de Katie Ledecky al lograr récord olímpico en París 2024

Son palabras mayores si hablamos de la estadounidense Katie Ledecky en la natación, sobre todo después de que este miércoles lograra un nuevo récord olímpico en medio de su participación en París 2024.

La nadadora norteamericana de 27 años se impuso esta jornada en la prueba de los 1.500 metros libre femenino con un tiempo de 15:30.02 minutos, 10 segundos menos que la francesa Anastasiia Kirpichnikova, plata con 15:40.35 y 11 menos que la alemana Isabel Gose, bronce con 15:41.16.

Gracias a este oro, Ledecky alcanzó las 8 medallas de oro compitiendo en Juegos Olímpicos y alcanzó en dicho número a su compatriota Jenny Thompson. A esto, sumó su doceava presea en las citas de los cinco anillos.

La victoria de la nacida en Washington estuvo envuelta en otro momento, al demostrar su dominio en la prueba mencionada al momento de terminar la carrera.

Es que, en la transmisión de la carrera se vio como Ledecky acaparó en solitario las tomas de cámara cuando se encontraba por finalizar la competencia, una imagen que expuso cómo arrasó sobre las demas competidoras.

No other swimmer was even in the frame when Katie Ledecky finished 😳



Absolute DOMINANCE as she breaks the women's 1500m freestyle Olympic record 🔥 pic.twitter.com/YcoQS2AlzB