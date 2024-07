El orgullo de Lebron James tras ser elegido como abanderado de Estados Unidos para París 2024

El basquetbolista LeBron James, astro de Los Angeles Lakers e integrante del "Dream Team", será uno de los abanderados de la delegación de Estados Unidos en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 prevista este viernes 26.

El Comité Olímpico de Estados Unidos (USOPC) anunció que LeBron James, de 39 años y quien en París 2024 protagonizará su cuarta edición de los Juegos Olímpicos, será uno de los responsables de portar la bandera de su país en la ceremonia que se desarrollará sobre el río Sena.

Fit to lead 👑



The moment LeBron James found out he will be the first 🇺🇸 #USABMNT athlete to serve as a @TeamUSA Flag Bearer. pic.twitter.com/kEWK45BBQH