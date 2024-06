Estados Unidos anuncia tres estrellas que van a París 2024 para adueñarse del salto con Garrocha

El salto con garrocha, o pértiga como le dicen en otras latitudes, es una de las pruebas más llamativas del atletismo, por su dificultad y al mismo tiempo la espectacularidad sus brincos, y donde Estados Unidos pretende en los Juegos Olímpicos de París 2024 desbancar al sueco, multimarquista mundial, Armauand Duplantis

El representativo estadounidense que dirá presente en la cita olímpica va comandado por Christopher Nielsen, actual medalla de plata de los Juegos, que con un brinco con 5 metros 97 centímetros vio como el sueco se llevó el oro con 6,02 en Tokio, y que será acompañado por Sam Kendrick, que obtuvo el bronce el Río de Janeiro el 2016, además de ser dos veces campeón del mundo.

El otro integrante es Jacob Wooten, reciente ganador de la medalla de plata en el campeonato nacional de Estados Unidos, y cuya marca se acerca a los seis metros. Tres competidores que apuestan por medallas, y que por más que Armaund Duplantis emerja como el rey de este deporte, recuerdan lo que sucedió en Río 2016, cuando el francés Renaud Lavillenie que era el mejor del mundo perdió la presea dorada ante el local Thiago Braz da Silva, historia que este trío pretende repetir.

*correction: Jacob Wooten earned silver instead of bronze* pic.twitter.com/YtATUeSry9