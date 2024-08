Fernanda Aguirre en Taekwondo quedó sin opciones de medalla y se despide de París 2024

La taekwondista chilena Fernanda Aguirre se despidió de la competición en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras perder contra la turca Nafia Kus en la categoría +67 kilos. Aunque Aguirre mostró un gran nivel en su debut olímpico, su esfuerzo no fue suficiente para avanzar al repechaje.

Aguirre comenzó con ventaja en el primer parcial, pero la vigente campeona del mundo, Kus, logró revertir la situación con un marcador final de 2-1. La chilena, que no pudo participar en Tokio 2020 por dar positivo de COVID-19, sorprendió con su desempeño.

¡CAAAASIII FEÑAAA! 🙌🏻😍



La taekwondista Fernanda Aguirre (+67 kg) cayó estreeeechamente por 2-1 ante Nafia Kus 🇹🇷 en su esperado estreno olímpico.



Fernanda sorprendió y puso en aprietos a la actual campeona del mundo (+73 kg), tras ganar el primer round y ceder ajustadamente en…

La esperanza del repechaje en Taekwondo se esfumó para Fernanda Aguirre

La taekwondista turca, tras ganar sus siguientes combates, avanzó a los cuartos de final donde se enfrentó a la jordana Rama Abo Alrub y luego a semifinales. Aguirre tenía la esperanza de ingresar al repechaje si Kus alcanzaba la final.

Sin embargo, la eliminación de Nafia por la francesa Althea Laurin cerró las puertas de Aguirre para la repesca. La taekwondista chilena lamentó no haber podido alcanzar su objetivo de medalla: "Yo quería ir por la medalla de oro. Me sentí bien, pero muy nerviosa, quería hacer de todo, pero la ansiedad y los nervios no me dejaban. Así es el combate. Yo vine por una medalla".