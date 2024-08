Imane Khelif desata la locura en Argelia y clasifica a la final del boxeo femenino en París 2024

El boxeo olímpico en París 2024 no ha estado exento del debate en la rama femenina por las críticas vertidas contra la pugilista de Argelia Imane Khelif, quien de forma natural genera mayores concentraciones de testosterona.

Incluso el gobierno del país norafricano salió en defensa de su boxeadora, y el Comité Olímpico Internacional precisó que su calidad de competidora no estaba en cuestionamiento. Con toda esa presión a cuestas, este martes de 6 de agosto salió a enfrentar las semifinales de la categoría de 66 kilos, con el sueño de alcanzar la disputa por el oro.

