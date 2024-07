Japón tomó una drástica medida y expulsó de los Juegos Olímpicos a su capitana de gimnasia

La capitana del equipo japonés de gimnasia artística para estos Juegos Olímpicos de París 2024, Shoko Miyata, fue marginada de la cita olímpica por fumar y beber, pese a no tener la edad legal en el país asiático, violando de este modo el código de conducta de su federación nacional.

La Asociación Japonesa de Gimnasia (JGA, por sus siglas en inglés) explicó en rueda de prensa que el pasado lunes recibieron información sobre una posible infracción del código de conducta por parte de Miyata, de 19 años y medallista de bronce en barra en los mundiales de 2022.

Ella se declaró culpable de los cargos un día después, asumiendo que había fumado en Tokio entre finales de junio y este mes de julio, además de consumir alcohol en un alojamiento del Centro Nacional de Entrenamiento de la capital.

Luego, la federación le ordenó que regresara a Japón desde Mónaco, donde entrenaban las gimnastas japonesas.

El código de conducta de la JGA prohíbe a los miembros del equipo nacional fumar y beber alcohol durante las actividades del equipo, incluso si tienen más de 20 años. En Japón sólo se permite fumar y beber alcohol después de los 20 años.

Miyata es la actual campeona de Japón y su baja supone un duro golpe para el equipo por las expectativas puestas en lograr la primera medalla olímpica por equipos desde los Juegos de Tokio de 1964.

La competición de gimnasia artística, una de las más célebres de los Juegos de París, se desarrollarán entre el 27 de julio y el 5 de agosto.

