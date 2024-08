La desastrosa rutina de Australia en el breakdance de los Juegos Olímpicos de París 2024

El debut del breakdance en los Juegos Olímpicos de París 2024 se vio empañado por una actuación sorprendentemente desastrosa. La atleta australiana Rachael Gunn, se convirtió en el blanco de burlas y críticas en redes sociales tras un desempeño derechamente malo.

La competencia de breakdance era una de las disciplinas más esperadas de París 2024, se inició con gran expectativa, pero el debut de la australiana fue un verdadero fiasco inesperado que desilusionó a los espectadores.

Gunn, con un doctorado en estudios culturales, se presentó en el parque urbano de La Concorde con un atuendo olímpico poco adecuado para la ocasión, en lugar del uniforme típico del breakdance.

There’s been a lot of epic moments from the Olympics, but the RayGun Kangaroo Hop tops them all. pic.twitter.com/Cnzn0v5fRU