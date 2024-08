Medallista olímpico crítica la mala calidad de las preseas de los Juegos Olímpicos

La organización francesa ha sido constante blanco de críticas a lo largo de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Desde la comida de la Villa Olímpica hasta los altos índices de contaminación en el Río Sena. Ahora, las medallas son el nuevo motivo de queja.

El skater estadounidense Nyjah Huston ganó la medalla de bronce en su competición el pasado 29 de julio. Una semana después, el campeón olímpico ha mostrado el estado de su metal en redes sociales y ha criticado su mala calidad.

Nyjah Huston ha publicado en una historia de un vídeo en el que muestra la medalla mientras explica que "lucía genial cuando era nueva". Sin embargo, tal y como relata el estadounidense, su brillante apariencia empeoró "después de dejarla reposar un poco en la piel con sudor y de ser tocada por los amigos".

"No sé, tenemos que mejorar un poco la calidad de las medallas olímpicas", ha expresado Nyjah Huston en otra historia, denunciando que "parece que fue y volvió de la guerra". "Al parecer estas medallas están pensadas para guardarlas en cajas", ha concluido al final.

Además, el campeón olímpico también ha compartido una captura en la que un usuario comenta que "parece que la ganó en 1982".

