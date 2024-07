Las exigentes 72 horas de Francisco Cerúndolo entre Croacia y los Juegos Olímpicos de París 2024

Los tenistas están acostumbrados a competir en días consecutivos, y se suele hablar de la intensidad del circuito. Sin embargo, Francisco Cerúndolo ha llevado esta exigenciaa otro nivel. El argentino ha completado una impresionante racha de cuatro victorias en 72 horas, derrotando a tres jugadores del top 20 y a un chileno entre Croacia y París 2024.

El viernes, Cerúndolo tuvo un duro enfrentamiento contra el ruso Andrey Rublev (8°), en el que se impuso en semifinales con un marcador de 7-6 y 6-4. Posteriormente, en la final del ATP 250 Umag, en Croacia, venció al italiano Lorenzo Musetti (16°) con parciales de 2-6, 6-4 y 7-6, a pesar del gran desgaste acumulado.

UMAG CHAMPION! 🏆



The moment @FranCerundolo defeated Musetti 2-6 6-4 7-6 to clinch the Umag title#ATPUmag pic.twitter.com/MnouHdP57m