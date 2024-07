Martín Vidaurre tras su participación en París 2024: Estos no son los Panamericanos, es el mundo real

El chileno Martín Vidaurre tuvo una llamativa reacción tras lograr el undécimo lugar en el mountainbike cross country de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El nacional no quedó para nada conforme y dedicó tajantes palabras para describir sus sensaciones.

¡TE PASAAASTE MARTÍN! 🔥🚴🏻🧨



El ciclista Martín Vidaurre (XCO) se mandó una TREMENDA carrera en @paris2024 🇫🇷, luego de terminar undécimo en el circuito dispuesto en Élancourt, en las afueras de la capital francesa.



En su segunda experiencia olímpica, Martín incluso alcanzó a… pic.twitter.com/3VZf1rcsCU — Team Chile (@TeamChile_COCH) July 29, 2024

Martín Vidaurre en los Juegos Olímpicos: "Esto es el mundo real"

Vidaurre señaló en diálogo con AS Chile: "Hola Chile, hice lo que pude, sin duda no era lo que veníamos a buscar. Gracias siempre por creer e ilusionarse, tengo cuatro años para seguir trabajando, así que nos vemos en cuatro años".

Preguntado si se ilusiona con una presea en Los Angeles 2028, dijo: "Si no saco medalla fallo como deportista, esta es una disciplina bastante europea, completamente diferente, nos falta mucho como país todavía. Estos no son los Juegos Panamericanos, esto es el mundo real. Hay que seguir trabajando con los pies en la tierra y es duro, hay que seguir trabajando y no hay secretos ni magia".