Novak Djokovic publicó un emotivo mensaje a Carlos Alcaraz

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz animaron una disputada final del tenis de París 2024, en un escenario emblemático como es el Court Phillippe Chatrier, donde se desarrolla el Grand Slam de Roland Garros.

El tenista serbio logró la medalla de oro luego de imponerse por un doble 7-6 al español, y conquistar el título que le faltaba en su exitosa carrera, donde posee 24 coronas del Grand Slam, siendo el más ganador de los “Majors” de este deporte.

Pasadas las sensaciones de su oro olímpico, que le llevaron hasta las lágrimas, en el curso de este lunes 5 de agosto, Novak Djokovic aprovechó sus redes sociales para saludar y enviar un emotivo mensaje a Carlos Alcaraz.

Nole elogió partió elogiando al español y habló de esta disputada rivalidad: “otra épica final con Carlos Alcaraz. Es un clásico. Felicidades para ti y tu equipo por unos Juegos Olímpicos excelentes”.

Djokovic le mandó también un mensaje a Alcaraz para que no decaiga, ya que de seguro la presea dorada la conquistará próximamente: “teniendo en cuenta tu edad, energía y forma de jugar, probablemente tengas 20 Juegos Olímpicos por delante (risas). Tu oro vendrá. Hasta la próxima amigo”.

Another epic final, @carlosalcaraz. El clasico. Congratulations to you and your team for an excellent Olympics. Considering your age, your energy and the way you play, you probably have 20 more Olympics ahead of you 😆. Your gold will come. Until next time, amigo. pic.twitter.com/UNc47Ayetk