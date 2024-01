Snoop Dogg comentará los Juegos Olímpicos de París

El reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg anunció que se integrará como parte de un equipo de comentaristas de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

El intérprete de "Gin and Juice" contó la novedad a través de sus redes sociales, donde señaló que formará parte de la NBC en el desarrollo de la cita de los cinco anillos.

"Crecí viendo los Juegos Olímpicos y estoy muy entusiasmado con la perspectiva de poder seguir a todos estos increíbles atletas en su mejor momento en París", señaló el cantante.

"La competición será extraordinaria y por supuesto le daré el toque 'Snoop'. Serán unos Juegos Olímpicos épicos", apuntó.

Snoop Dogg ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

New year mood. Paris 2024 Olympics. C u this summer 👊🏿🇫🇷🍾 pic.twitter.com/vWUXIPdMVZ