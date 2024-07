Valentina Toro y la medalla que perdimos en París 2024: “Estoy en mi mejor momento, es triste que el karate no esté”

Cada edición de los Juegos Olímpicos tiene la prerrogativa de incorporar o sacar deportes, y uno de los que sorprendió que dejaran fuera para las competencias de París 2024 fue el karate, disciplina que tiene un circuito de nivel mundial y muchos cultores en el orbe, donde Chile ha crecido mucho y tiene en Valentina Toro la tercera del ranking planetario.

La ausencia de esta disciplina golpeó fuerte en países donde existía la posibilidad de ganar una presea olímpica. Chile es uno de estos casos, así lo reseñó a AL Aire Libre Leonardo Viana, Coordinador de la Unidad Técnico Metodológica del Plan Olímpico: “Se han conseguido medallas mundiales juveniles, mundiales adultas y otras en eventos de la Serie A y Premier League. Sin duda, al estar convocado en los Juegos no solamente tendríamos opción de medalla con una gran atleta como Valentina Toro, sino además con atletas como Rodrigo Rojas”.

Valentina Toro: “Estoy en mi mejor momento, es triste que el karate no esté”

Valentina Toro ha tenido un año de un alto rendimiento, ganó la Premier League en Egipto y Marruecos, que le valieron situarse en el tercer lugar del ranking Mundial, y aún cuando reseña en entrevista a Al Aire Libre que terminó por aceptar está ausencia, reconoce que una presea pudo ser posible en París 2024: “Las medallas no se prometen, pero hoy en día estoy en mi mejor momento, y es triste que el karate no esté, pero sinceramente ya lo asumí hace rato, y se me pasó la penita”.

Para los karatecas las noticias fueron duras, porque para Los Ángeles 2028 tampoco se consideró el karate, por lo que recién podría volver el 2032 en Brisbane, aunque Valentina Toro, sabe que a nivel internacional hay movimientos que lo podrían tener en la cita de cuatro años más: “Están viendo la posibilidad que esté en los Ángeles el 2028, las mismas campeonas olímpicas de Tokio estén peleando, y haciendo todo para que vuelvan. Prefiero no ilusionarme más y que pase lo que tenga que pasar, porque tampoco sé cómo va a estar mi nivel cuando tenga 32 años para Brisbane, que serían dos ciclos olímpicos más, es harto”.

Una hincha más del Team Chile

La multicampeona reconoció que sentirá algo especial al ver los Juegos y no estar allí: “Al principio me pasó que lo sentía así, pero como que ya lo superé. Tengo que enfocarme en las próximas competencias que tengo y no en lo que podría haber sido. Tengo una liga Mundial en septiembre en Austria. No queda más que ser espectadora, y desearles lo mejor a todos los deportistas, porque yo al menos voy a estar apoyando y metiéndome a ver, porque queremos que hagan una muy buena representación los chilenos. Ojalá este año podamos romper la maldición de años que no poder tener medallas. Es un sueño para todos estar en los Juegos Olímpicos y si no voy a vivirlo, lo haré a través de ellos”.

La rival a vencer

En lo particular Valentina Toro, que en septiembre tomará parte de la Liga Mundial en Salzburgo en Austria, sabe que su realidad ha cambiado en el circuito, y luego de sus títulos pasó a ser una rival a vencer.

“Es verdad, llegar arriba es difícil, pero mantenerse lo es aún más, es un desafío que tengo en mis manos para poder llevar adelante, y feliz de poder tomarlo, es una gran presión, pero estoy feliz que se dé, tengo un estatus, quiero mantenerlo y llegar aún más lejos”. Anhelo de una gran campeona, que gracias a sus títulos en la Premier League competirá con un traje, o karategui, dorado, color de las medallas que ganó… Y, si no hubiesen sacado esta disciplina de los Juegos, que también pudo ser factible para Chile en París 2024.