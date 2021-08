Atletas chinos acusaron que las medallas que ganaron en Tokio 2020 se han ido desgastando

Han pasado algunas semanas desde el fin de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y a pesar de que lo normal es que los competidores quedaran contentos con su participación en el evento, dos atletas chinos acusaron que el material de las medallas de oro que ganaron se ha ido gastando con el paso de los días.

Tanto la campeona en el trampolín femenino Zhu Zueying como el nadador Wang Shun evidenciaron que el color dorado y el brillo se fueron desprendiendo de la presea, situación que les pareció bastante extraña.

"Pensé que probablemente era solo suciedad, así que froté la medalla con el dedo y descubrí que nada cambiaba, así que lo recogí y la marca se hizo más grande", contó Zueying en redes sociales.

Las medallas con la que se premió a todos los deportistas en el certamen fueron elaboradas a partir de dispositivos electrónicos reciclados, pero desde el Comité Olímpico Internacional (COI) se defendieron mencionando que a pesar de este problema, la calidad de los objetos sigue intacta.

- La medalla de Zhu Zueying:

On the evening of August 23rd, Olympic champion Zhu Xueying sent a message to Weibo, saying that her Olympic gold medal had lost a layer of skin, and the upper left had mottled visible to the naked eye. pic.twitter.com/gDPBga7rkt