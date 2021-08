Karen Araya: La selección es una isla, es irreal porque nuestro torneo es muy malo

La destacada volante de la selección chilena Karen Aaraya comentó la eliminación de La Roja Femenina en la fase de grupos del fútbol olímpico en los Juegos de Tokio 2020, y aseguró que cuesta asemejar el nivel de las potencias, porque el balompié local no tiene un buen nivel.

En diálogo con Directv, Araya expresó que "creo que se debería tener mucha más actitud con el fútbol femenino en Chile. La selección es una isla, es irreal porque nuestro torneo es muy malo. Debe mejorar la competencia para que la selección pueda competir mejor. Falta ritmo al torneo local".

Además, la mediocampista añadió que "es muy difícil ver un recambio cuando las niñas no están entrenando, no están compitiendo. Es lo mínimo para pensar en un recambio. Hay un clasificatorio sub 20 en enero y no están entrenando. En lo personal, yo quiero volver a jugar un Mundial y Juegos Olímpicos".

Sobre la participación en Tokio, donde anotó el único tanto de las nacionales, la jugadora dijo que "es difícil competir con rivales que llevan mucho más desarrollo y experiencia que nosotras. Tratamos de competir con nuestras armas y virtudes, no me voy conforme, pero sí tranquila al competir de igual a igual. Ojalá se pueda profesionalizar el fútbol femenino".

"Fue grande la sorpresa al ver que Canadá eliminó a Estados Unidos. Nosotras jugamos ante ellas y perdimos 2-1, pero por pasajes tuvimos el partido a nuestro favor", siguió.

Finalmente, comentó la decisión de Conmebol de llevar la final de la Copa Libertadores femenina a Uruguay, pese a que el resto del torneo se jugará en nuestro país: "No puedo creer que se realice la Libertadores en Chile, pero la final se juegue en otro lugar. No tiene sentido, la verdad".