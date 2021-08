Levantadora de pesas transgénero Laurel Hubbard fue descalificada por fallos en Tokio

La neozelandesa Laurel Hubbard, la primera atleta transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos, fue descalificada por fallar todos sus intentos este lunes en su categoría de halterofilia.

Hubbard competía en la categoría de más de 87 kilos, realizó los tres intentos de arranque fallidos, con un peso de 120 kilos que no resultó y que al aumentar a 125 en los siguientes intentos tampoco tuvo éxito.

"Desde el punto de vista deportivo no he cumplido con los estándares que me había impuesto y tampoco los que esperaba de mí mi país", dijo tras la competencia.

Agregó que "agradezco al Comité Olímpico Internacional (COI) por su compromiso en demostrar que el deporte es para todos, es inclusivo y esto es fabuloso".

De esta forma la histórica deportista terminó la arrancada sin marca y perdió toda opción de seguir en carrera.