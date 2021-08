María José Mailliard representó a Chile en la ceremonia de clausura de Tokio 2020

La chilena María José Mailliard representó a nuestro país este domingo en la emotiva y espectacular ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Had to end the #ClosingCeremony with a little sprinkling of some more fireworks! 🎇 pic.twitter.com/95hJKzCAGm — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021

Mailliard, quien terminó novena junto a Karen Roco en el canotaje, portó la bandera nacional en un colorido desfile en el Estadio Olímpico de Tokio, con la participación multitudinaria de cientos de deportistas que compitieron en tierras japonesas, aunque sin público en las tribunas, debido a la situación sanitaria de la pandemia del Covid-19.

¡SE ACABA TOKIO 2020 🇯🇵!



Con nuestra abanderada María José Mailliard en la cancha, se está llevando a cabo la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos 🙌.



¡Mucha gracias a todos por estas semana de apoyo a la distancia! ❤️#TodosSomosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/G2hZkImr3t — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 8, 2021

La ceremonia arrancó a las 07:00 horas de nuestro país (11:00 GMT, 20:00 local en Tokio), con el show de pirotecnia y el ingreso de todos los abanderados al mismo tiempo, en una "marcha de la paz".

Además, como dicta la tradición, también se hizo entrega de las medallas para los ganadores del maratón femenino y masculino. Peres Jepchirchir y Eliud Kipchoge, ambos de Kenia, se colgaron el oro, entregado por el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Tras el show musical y un ritual para homenajear a los caídos, Bach recibió la bandera olímpica de Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, y la traspasó a Anne Hidalgo, alcaldesa de París, ciudad que organizará los próximos Juegos.

Debido a la situación de la pandemia, París no pudo realizar su acto cultural en el Estadio de Tokio, pero si lo hizo a la distancia, con el presidente Emmanuel Macron, desde la Torre Eiffel, dando la bienvenida a los Juegos Olímpicos.

En los discursos, Seiko Hashimoto, presidenta de la organización de Tokio 2020, y Thomas Bach agradecieron a los médicos, voluntarios y a los atletas por crear "la magia de Tokio 2020" y convertir los Juegos Olímpicos en "los Juegos de la esperanza", en medio de la pandemia del coronavirus.

Finalmente, el pebetero se apagó a las 09:10 horas (13:10 GMT, 22:10 hora local), dando por terminado oficialmente los Juegos de Tokio 2020 y dando inicio a las olimpicadas para París 2024.

From the bottom of our hearts ❤️



Thank you 🔥 pic.twitter.com/NVcUUPkfer — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021