Nadador Ryan Murphy insinuó dopaje en el equipo ruso

El nadador estadounidense Ryan Murphy, campeón olímpico en Río de Janeiro 2016 en 100 y 200 metros espalda, dejó ver que al interior del equipo del Comité Olímpico Ruso hay dopaje, tras perder la medalla dorada en ambas pruebas con el ruso Evgeny Rylov.

"Tengo como quince pensamientos. Trece de ellos me meterían en un problema. Así como lo digo, y prefiero no caer en ello. Es un enorme desgaste mental a lo largo del año el pensar que estoy nadando una carrera que probablemente no sea limpia, y así es como es", afirmó Murphy en la rueda de prensa con los medallistas de los 200 espalda.

"No es mi intención acusar a nadie aquí, que quede claro, pero al final del día termino convencido de que hay dopaje en la natación. Es frustrante saber que hay un programa de dopaje estatal en marcha y no se toman más medidas para atajarlo", comentó Murphy sin dar nombres.

"Los que saben más de la situación tomaron las decisiones que tomaron. Me frustra, pero tengo que enfrentarme a los que están a mi lado. No tengo la capacidad de entrenarme para los Juegos y también de poder influir en la gente que toma malas decisiones", complementó.