Novak Djokovic abordó la situación de Simone Biles: Sin la presión no existiría el deporte profesional

El serbio Novak Djokovic (1 de la ATP°), quien avanzó a cuartos de final en el tenis masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio, opinó sobre la presión médiatica que sufren los deportistas debido a la situación que vivió la gimnasta Simone Biles, quien se retiró de dos competencias de gimnasia por problemas de salud mental.

"Obviamente no voy a decir que soy capaz de aislarme de todo el ruido mediático que existe en torno a mí y mis opciones de ganar en este evento olímpico. Lo veo, lo escucho, lo percibo y sé que está ahí", comentó después de su triunfo en los dobles mixtos.

Agregó que "con el tiempo he aprendido a desarrollar mecanismos de gestión emocional que me permiten ver todo eso como algo positivo, y no como algo que puede destruirme. Siento que la presión es un privilegio y que sin ella no existiría el deporte profesional".

"Los que queremos estar en la cima debemos aprender a lidiar con eso, tanto dentro como fuera de la cancha", cerró.

Durante los últimos días se conoció el retiro de Biles en la final por equipos e individual de gimnasia por problemas asociados con la presión e inclusó la misma deportista declaró que "debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar".