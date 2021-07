Paul Pogba apoyó a Simone Biles: "El aspecto mental es igual de importante"

El volante francés Paul Pogba publicó un mensaje de apoyo en favor de la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien se retiró de las finales por equipo e individual en los Juegos Olímpicos de Tokio por problemas relacionados con su salud mental.

"Un momento de innegable fuerza de Simone Biles", publicó el jugador de Manchester United en su cuenta de Twitter.

Agregó que "siempre nos enfocamos en el aspecto físico de la salud, pero el aspecto mental es igual de importante. ¡Cuando cuides de ambos, florecerás en la vida!".

Biles se mostró insegura el martes en la final por equipos y tampoco estuvo en la definición individual, pues declaró que se sentía presionada y que los deportistas debían cuidar su mente.

El mensaje de Pogba

A moment of undeniable strength from @simone_biles. We always focus on the physical aspect of health but the mental aspect is just as important. When you take care of both, you will flourish in life! ❤️🤍💙#SimoneBiles GOAT 🐐