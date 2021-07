Selemon Barega dominó los 10.000 metros y ganó el primer oro del atletismo en Tokio 2020

El fondista etiopés Selemon Barega conquistó este viernes el primer oro olímpico en el atletismo de los Juegos de Tokio 2020, al imponerse en la carrera de los 10.000 metros masculino.

Barega registró un tiempo de 27 minutos, 43 segundos y 22 centésimas, dejando en el segundo lugar al gran favorito, el ugandés Joshua Cheptegei, dueño del récord mundial, y Jacob Kiplimo.

The first #athletics gold medal of #Tokyo2020 goes to... Ethiopia!



Congrats to Selemon Barega of #ETH who has just won the men's 10,000m.@WorldAthletics | #StrongerTogether | @Tokyo2020 pic.twitter.com/YA6tihXJia