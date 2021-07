Tiró una raqueta a las gradas y destrozó otra: El descontrol de Djokovic al perder el bronce en Tokio

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, se despidió de la peor forma de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No solo por perder la medalla de bronce ante el español Pablo Carreño Busta (11°), sino por su actitud durante el partido por el tercer lugar del torneo de tenis masculino.

El oriundo de Belgrado, al ver cómo se le escapaba el partido, exhibió toda su frustración con dos acciones que fueron repudiadas en redes sociales y que no tuvieron castigo durante el partido.

En una jugada, al perder un punto del tercer set, lanzó con furia la raqueta a las gradas vacías, en una acción inexplicable para un jugador que ha ganado 20 Grand Slam y aspira a ser reconocido como uno de los mejores de la historia.

Djokovic just tossed his racquet into the stand. No warning. pic.twitter.com/TMCv29dCnQ

Y la segunda ocurrió justo cuando terminó el partido. Se acercó a la red y antes de dar el saludo protocolar al ganador, destrozó su raqueta golpeando el logo de los anillos de los Juegos Olímpicos.

Djokovic then got a warning for this. Pablo asked how he was not given a point penalty. pic.twitter.com/0MWzeZV8Y9