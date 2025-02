NXT Vengeance Day 2025: Horario y dónde ver luchar a Stephanie Vaquer por su primer título en WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer goza de un tremendo presente junto a WWE, un progreso que ha crecido exponencialmente gracias a la evidente calidad en ring de la exponente nacional y el cariño que se ha ido ganando alrededor del mundo entre la fanaticada de la empresa estadounidense.

Vaquer, que pertenece a la marca NXT en WWE, ya ha logrado dar interesantes pasos en la compañía, como haber participado en el Iron Survivor Challenge femenino en el evento Deadline en 2024, o competir dentro de la batalla real femenina hace unos días en Royal Rumble.

Pero, sin dudas que el más importante reto de la oriunda de San Fernando se dará este sábado 15 de febrero, cuando en el evento NXT Vengeance Day luche por el oro al tener una contienda por el campeonato norteamericano femenino, ante la vigente monarca Fallon Henley.

Fecha y Horario para ver NXT Vengeance Day este 15 de febrero

El evento WWE NXT Vengeance Day se podrá ver este sábado 15 de febrero desde las 20:00 horas en nuestro país y también en la mayoría de Sudamérica.

¿Dónde ver NXT Vengeance Day en Chile?

Desde el 6 de enero del presente año, WWE comenzó a transmitir todos los eventos de la industria exclusivamente por la plataforma de streaming, Netflix, por lo que sólo se puede ver por ahí.

Cartelera NXT Vengeance Day 2025

Luchas

Ethan Page vs Je'Von Evans

Eddy Thorpe vs Trick Williams. Strap Match

Lucha por el campeonato norteamericano femenino de NXT

Fallon Henley (c) vs Stephanie Vaquer

Lucha por los campeonatos en pareja de NXT

Axiom y Nathan Frazer (c) vs Josh Briggs y Yoshiki Inamura

Lucha por el campeonato femenino de NXT

Giulia (c) vs Bayley vs Roxanne Perez vs Cora Jade

Lucha por el campeonato masculino de NXT

Oba Femi (c) vs Austin Theory vs Grayson Waller