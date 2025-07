WWE Evolution 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

Un nuevo evento premium de WWE tendrá cabida en este segundo fin de semana de julio, Evolution 2025, el cual contará con la presencia de la luchadora chilena Stephanie Vaquer, quien tendrá una gran oportunidad en este show que se llevará a cabo desde el State Farm Arena de Atlanta.

Evolution es un evento que debutó en 2018 y recién tiene su segunda edición este 2025, y lo que lo caracteriza es que tiene una cartelera conformada solamente por combates femeninos, dándole el espacio que merecen en la compañía.

En esta segunda versión, Stephanie Vaquer tendrá una gran chance de volver a lucirse en el ring al participar en una batalla real en la que la ganadorá se garantizará una lucha titular, donde La Primera ya avisó que le gustaría enfrentar a la campeona del título mundial femenino de WWE, el cual será defendido en este mismo evento entre la actual monarca Iyo Sky y Rhea Ripley.

✍️ ¿Cuándo y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en Evolution?

Stephanie Vaquer luchará este domingo 13 de julio a partir de las 19:00 horas en Evolution, evento en el que participará por primera vez en su carrera.

📺 ¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en Evolution?

Cómo la mayoría de los eventos de WWE, Evolution se podrá ver de forma exclusiva en la plataforma pagada de streaming de Netflix, la que en este 2025 se hizo de los derechos de esta empresa de lucha libre.

👊 ¿Por qué es importante este evento para Stephanie Vaquer?

De ganar la batalla real en Evolution, Stephanie Vaquer tendrá una oportunidad por el título mundial femenino de WWE en el evento Clash in Paris.

▪️ Cartelera de WWE Evolution 2025

Campeonato Mundial de Mujeres de WWE

IYO SKY (c) vs. Rhea Ripley

Campeonato de Mujeres de WWE

Tiffany Stratton (c) vs. Trish Stratus

Triple Amenaza por el Campeonato Intercontinental Femenino

Becky Lynch (c) vs. Bayley vs. Lyra Valkyria

Campeonato Femenino de NXT

Jacy Jayne (c) vs. Jordynne Grace

Fatal Four-Way por los Campeonatos Femeninos por Parejas

Raquel Rodríguez y Roxanne Perez (c) vs. Asuka y Kairi Sane vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Sol Ruca y Zaria

Battle Royal por una oportunidad titular en WWE Clash in París

Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella vs. Ivy Nile vs. Natalya vs. Maxxine Dupri vs. participantes por anunciar.