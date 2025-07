WWE RAW 28 de julio: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

La última edición de Monday Night RAW antes del histórico SummerSlam 2025 llega este lunes 28 de julio desde el Little Caesars Arena de Detroit, Michigan, con una cartelera cargada de emociones y la presencia confirmada de la chilena Stephanie Vaquer.

⏰ ¿A qué hora es WWE RAW en Chile este 28 de julio?

El episodio número 1.677 de Monday Night RAW se transmitirá desde las 20:00 horas en Chile. Esta será la última parada antes del evento más grande del verano estadounidense que se realizará el 2 y 3 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La función iniciará a las 19:30 horas local en Detroit (7:30 PM ET) y se podrá ver en vivo por Netflix en toda Latinoamérica.

🥊 ¿Qué combates están confirmados para esta noche?

Campeonato Mundial en Parejas: The Judgment Day (Finn Bálor y JD McDonagh) defenderán sus títulos ante LWO (Cruz del Toro y Joaquín Wilde). Los retadores mexicanos vienen de vencer a The New Day y a los Creed Brothers en una triple amenaza para ganar esta oportunidad dorada.

Combate estelar individual: Jey Uso se enfrentará a Bronson Reed en un mano a mano que sirve como previa a su lucha por parejas en SummerSlam, donde Uso hará equipo con Roman Reigns ante Reed y Bron Breakker.

👑 ¿Participará Stephanie Vaquer en el show?

Sí. La luchadora chilena será parte de un combate de ocho mujeres donde hará equipo con Rhea Ripley, IYO SKY y Nikki Bella para enfrentar a la campeona mundial femenina Naomi, Chelsea Green y The Secret Service.

Vaquer, quien se ha consolidado como La Primera al ser la primera chilena en ganar títulos en WWE, busca seguir construyendo su legado rumbo a futuras oportunidades titulares.

🎯 ¿Qué otras sorpresas nos esperan en WWE RAW?

Roman Reigns tendrá una aparición especial como parte de la construcción hacia su combate por parejas en SummerSlam. Viene de recibir el apoyo de Jey Uso la semana pasada tras confrontar a Paul Heyman.

CM Punk y Gunther también están confirmados para aparecer en el show, preparándose para su choque por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en la primera noche de SummerSlam.

📺 ¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

Desde enero de 2025, WWE transmite todos sus eventos semanales y pay-per-views a través de Netflix. La plataforma de streaming cuenta con toda la programación de WWE, incluyendo los archivos históricos de la empresa más grande de lucha libre del mundo.

🏆 ¿Dónde leer más sobre Stephanie Vaquer?

Para seguir toda la cobertura de WWE RAW, la participación de Stephanie Vaquer y la previa completa de SummerSlam 2025, mantente conectado con Al Aire Libre donde encontrarás análisis especializado y actualizaciones en tiempo real de todos los eventos de lucha libre.