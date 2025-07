El notable gesto que tuvo Stephanie Vaquer con sus raíces en show de WWE en México

La luchadora chilena Stephanie Vaquer volvió a acaparar protagonismo en un evento en vivo que llevó a cabo WWE en México, tierra donde la exponente nacional iniciara su carrera profesional en esta disciplina.

WWE realizó un Supershow en México con una nutrida cartelera y grandes estrellas, entre las que destacó Stephanie Vaquer, quien además triunfó en un mano a mano contra Chelsea Green, una de sus ya habituales rivales en el ring.

Pero no solo por su victoria es que Stephanie Vaquer destacó en la Arena CDMX, ya que el hecho de haber vuelto a su tierra prometida en la lucha libre trajo también un noble gesto de parte de La Primera hacia el público mexicano.

Stephanie Vaquer llegó a su combate ante Chelsea Green en el Supershow de México con un especial atuendo, el cual no pasó desapercibido para los presentes en la Arena CDMX así como en redes sociales.

Y es que el diseño del vestuario que usó la luchadora chilena tuvo los colores de la bandera mexicana, un gesto a modo de agradecimiento con un país que la acogió y fue fundamental para su carrera luchística.

Stephanie Vaquer with the Mexican Flag colors in her attire looked absolutely amazing 🇲🇽❤️



(#WWEMexicoCity Via HeyJaxBrou) pic.twitter.com/z8F94572OH