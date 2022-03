Benjamín Herrera buscará mejorar su marca en la cuarta fecha del GNCC

El piloto chileno Benjamín Herrera se prepara para la cuarta ronda del Grand National Cross Country de Estados Unidos, en el circuito de Big Buck Farm, Carolina del Sur, donde espera superar su última y mejor marca hasta el momento, una sexta posición en la categoría XC2 250 Pro–Bike.

"Me he estado preparando mucho para esta nueva fecha en un centro de entrenamiento, donde también ejercitan los pilotos más rápidos de mi categoría y de otras, por lo que me ha servido mucho para mejorar. Además, el fin de semana pasado corrí en una competencia local en Carolina del Sur y salí segundo. Eso también me sirvió para entrenar porque la pista se parecía mucho al terreno donde va a ser la carrera este fin de semana, así que quiero seguir con la racha de continuar mejorando posiciones en el ranking y por fecha", explicó el deportista nacional.

El tres veces campeón de Red Bull Los Andes, y segundo lugar en la edición 2021, enfrentará en esta nueva ronda del GNCC un circuito que se caracteriza por sus rápidos senderos, y una pista que puede sumar nuevas áreas que no siempre se incluyen en el diseño de ésta, pero Herrera apuesta por buenos resultados tras sentirse más competitivo con su Kawasaki 250 y más adaptado a su nuevo equipo Mcs Racing.