Isis Carreño abandonó en Misano tras accidentada fecha del Mundial de SuperBikes

Una rodada en la primera vuelta del circuito de Misano impidió que la chilena Isis Carreño (GP3 By Pa.Sa.Ma) pudiera cumplir con la Carrera 2 de la segunda fecha del Campeonato Mundial de SuperBikes FIM de motociclismo de velocidad, donde triunfó la segunda mujer en competencia, la española Ana Carrasco, venciendo a los 40 hombres luego de casi un año de su último triunfo en la misma categoría.

El accidente de la pilota nacional de 21 años en la categoría SuperSport300 se produjo en la cuarta curva del circuito de Misano, cuando un piloto que la antecedía frenó bruscamente y no lo pudo evitar, chocando ambos, además de otros afectados. Tras la caída, la nacional no pudo seguir con la carrera y debió abandonar.

Según detalles entregados por la página web de la organización: "La vuelta 1 se vio afectada por una colisión de varios pilotos en la curva 4 que involucró a Kevin Sabatucci (Viñales Racing Team), James McManus (Team # 109 Kawasaki), Johan Gimbert (TPR Team Pedercini Racing), Alejandro Diez Rodríguez (Kawasaki GP Project), Joel Romero (SMW Racing) e Isis Carreño (Gp3 By Pa.Sa.Ma), el incidente que fue puesto bajo investigación por los Comisarios FIM WorldSBK. (La chilena) Carreño fue trasladada al centro médico para un control tras el accidente".

"Estoy bien luego de la caída que fue porque el piloto que iba delante frenó de repente y no tuve el espacio para esquivarlo y chocamos. Nos fuimos varios al piso, por suerte sin consecuencias mayores para nosotros. La moto quedó bien, pero no pude continuar. Antes, había tenido una buena práctica de calentamiento y por ello estaba segura que iba a tener un mejor resultado, pero no se pudo", comentó la pilota porteña.

Carreño largó desde la posición 39° entre 42 competidores (40 hombres y 2 mujeres) con 1 minuto 52 segundos 698 milésimas en la vuelta de clasificación, quedando además entre los 25 pilotos más rápidos con una velocidad máxima de 180,6 kilómetros a la hora. De ahí su confianza en un mejor resultado que la Carrera 1 del sábado, donde conquistó el 33° lugar en la clasificación general.

La ganadora de la Carrera 2 fue la ex campeona hispana y mundial Ana Carrasco, quien después de 10 meses de su última victoria, volvió a ser la número 1 de la serie SuperSport300. La española había estado ausente de las anteriores fechas luego de un grave accidente del cual le costó recuperarse.

La pilota porteña volverá a la pista durante la cuarta y quinta fechas de la Copa Women's de Europa el domingo 27 junio en Grobnik-Rijeka, Croacia, en cuyo campeonato está en el cuarto puesto del ranking con 33 unidades, con un 7°, 5° y 4° lugares en las tres primeras fechas del certamen femenino.