Camarógrafo agredido por el “Dibu” Martínez le mandó un mensaje al portero argentino

La derrota de la Selección Argentina ante Colombia por 2-1 en Barranquilla en el marco de las clasificatorias mundialistas dejó una imagen adicional cuando el golero de la Albiceleste, Emiliano “Dibu” Martínez, tras el partido, agredió a un camarógrafo que captaba las imágenes de los futbolistas.

Pasadas las horas, el profesional de las comunicaciones, Jhonny Jackson, se refirió a esta agresión, y explicó las circunstancias en que se dieron.

Se creen que nos cae mal Dibu Martínez por su nacionalidad o por lo que gana, no, nos cae mal porque es lo contrario a lo que debe representar el deporte, es un muy mal ganador y un peor perdedor, que se deje de bailes y que aprenda un poco de modales que le hacen falta a su edad pic.twitter.com/a2dxoRjP3I — Adri🇪🇸 (@FanIbraKone) September 10, 2024

Habló el camarógrafo agredido por el “Dibu” Martínez

El profesional colombiano parte saludando al golero argentino y allí expresa que terminado el partido: “siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice al oído en el intercomunicador. Veo al ‘Dibu’ saludándose. Me acerco a él y de la nada me tira un golpe”.

Jackosn agrega que inicialmente la situación le enfadó: “Me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo. Pero no le dije nada”. A pesar de la agresión, el camarógrafo mostró grandeza y le mandó un mensaje al arquero: “Quería decirte que tranquilo hermano, en la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, y de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante ‘Dibu’”.

#Viral “Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo atajando y yo operando mi cámara”: Habló el camarógrafo agredido por el 'Dibu' Martínez finalizado el partido entre la Selección Colombia y Argentina en el Metropolitano de Barranquilla. pic.twitter.com/ny2AsExW0H — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 11, 2024

Esta agresión motivó un comunicado de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos que solicitó a la FIFA que sancione al portero de manera ejemplar.