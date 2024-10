El regreso de Lionel Messi a la Selección Argentina marcó la nómina de Scaloni para las Clasificatorias

El fútbol argentino respira alivio y entusiasmo: Lionel Messi vuelve a la Selección Argetina justo a tiempo para los partidos de las Clasificatorias hacia el Mundial 2026. El técnico Lionel Scaloni ha anunciado su nómina para los duelos frente a Venezuela y Bolivia.

Las eliminatorias sudamericanas están a punto de finalizar su primera rueda y Argentina se prepara para enfrentar a Venezuela el 10 de octubre. La inclusión de Messi, quien no jugó en los últimos partidos por lesión, es un gran alivio para los hinchas.

Después de perderse encuentros importantes contra Chile y Colombia, Leo vuelve con fuerza tras recuperarse de una na lesión ligamentaria en el tobillo derecho. En su regreso a las canchas con Inter Miami, anotó dos goles en un contundente triunfo y en su última participación anotó un golazo en el empate frente al Charlotte.

Desde su regreso, Messi ha demostrado que está en forma. Ha marcado en varios partidos con su club, mostrando que su calidad y talento siguen intactos, lo que ilusiona a los hinchas argentinos. Con el número 10 de Argentina nuevamente en sus manos, Leo liderará al equipo en Maturín.

