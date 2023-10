La lujosa jugada de Soteldo ante Brasil que encendió las redes sociales

Venezuela se quedó con un meritorio empate en su visita a Brasil en la tercera fecha de las Clasificatorias, encuentro que además del resultado contó con una lujosa jugada de Yeferson Soteldo que encendió las redes sociales.

El exUniversidad de Chile ingresó a los 58' minutos de juego por Darwin Machís y fue cerca de los 70' que destacó con su acción personal, en la que logró eludir la marca de dos rivales con un giro por dentro tras una serie de amagues con el balón.

"El jogo bonito lo inventó Soteldo", apuntaron en Twitter.

- La jugada de Soteldo ante Brasil que encendió las redes sociales:

Soteldo ya no se paró sobre la pelota pero esta vez sacó a pasear a dos brasileños con la esférica pegada a sus pies. pic.twitter.com/LzOnkTOV3G

Soteldo. By the way. pic.twitter.com/kwfVwVNwSS