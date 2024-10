Lionel Messi la rompió y Argentina apabulló a Bolivia en las Clasificatorias

Como local en el Monumental de Buenos Aires, Argentina hizo sentir a Bolivia porque es el líder de las clasificatorias al Mundial del 2026, con un dominio incontrarrestable que incluso se quedó corto en el marcador.

Los altiplánicos en el afán de evitar una goleada estrepitosa salieron muy replegados, y no le dieron mayor relevancia a que la Albiceleste tuviera el dominio del balón. Todo eso funcionaba, pero con el gran riesgo que apenas cometieran un error lo iban a sufrir.

Messi se luce en el triunfo de Argentina

Ese yerro llegó a los 18’ cuando Marcelo Suárez pisó mal, cayó, y para infortunio de Bolivia quien recibió la habilitación con ventaja fue Lionel Messi, que con un zurdazo colocado entre poste y arquero batió a Guillermo Viscarra.

La Albiceleste no se detuvo, controló el balón, lo hizo circular y Bolivia no salía mucho, porque sabía que un error les podía costar caro. Así fue, ya que a los 42’ Messi comando un contragolpe, atrajo las marcas y habilitó a Lautaro Martínez que ingresó en solitario para decretar el 2-0.

En el segundo minuto de adición del primer lapso, Messi apuró la ejecución de un tiro libre y Julián Álvarez aunque le pegó de forma defectuosa, de todas formas superó con su golpe a Viscarra para el 3-0, un marcador que incluso pudo ser superior.

Argentina y una goleada que pudo ser más expresiva

En la segunda fracción las acciones no cambiaron mucho, incluso Argentina se dio espacio para probar a sus jóvenes valores, y así fue como a los 69’ Thiago Almada empalmó un centro desde la derecha para decretar el 4-0.

La fiesta no se detuvo. A los 83’ Messi tomó el callejón del medio y con un sorpresivo derechazo puso el quinto. El propio capitán de Argentina dos minutos más tarde buscó una pared, y buscó ruta por la izquierda, y con un tiro lleno de calidad la anidó en el fondo del arco para el 6-0.

Un marcador expresivo, que pudo ser aún más abultado, en el que Argentina demostró con amplitud por qué es el vigente campeón del Mundo.