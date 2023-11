[VIDEO] El desbordado festejo del padre de Luis Díaz por su doblete ante Brasil

Luis Manuel Díaz, padre del delantero Luis Díaz, recién liberado de un secuestro, celebró el jueves con lágrimas y a rabiar los dos goles que anotó su hijo para la remontada 2-1 de Colombia ante Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El hombre, que fue liberado el jueves de la semana pasada tras permanecer 12 días secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), no pudo contener las lágrimas y celebró con emoción desbordada las anotaciones de su hijo, delantero de Liverpool.

El padre del futbolista, vestido con la camiseta amarilla de Colombia y un rosario colgando del pecho, saltó de la emoción y fue abrazado por las personas que lo rodeaban.

💛🇨🇴 Luis Díaz’s father reaction after he scored vs Brazil is just wonderful to see. pic.twitter.com/Xl83NUN2kl